Weil am Rhein „Hilfsbereitschaft“ hat sich nicht ausgezahlt

. Weil am Rhein (dr). Weil zwei 33 und 50 Jahre alte Ägypter illegal Asylbewerber am Autobahnzoll eingeschleust haben, wurden sie gestern vom Lörracher Amtsgericht zu je zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Am 19. Juli dieses Jahres hatten kurz nach Mitternacht Bundespolizisten einen VW Golf und einen Mercedes Vito am Autobahnzoll in Weil kontrolliert. In den beiden hintereinander fahrenden Fahrzeugen befanden sich neben den beiden Fahrern insgesamt 16 weitere Personen, darunter fünf Kinder. Sie gaben an, aus Syrien zu stammen. Die Fahrzeuge kamen aus Italien über die Schweiz. Das Reiseziel sollte Dänemark sein. Angeblich hätten die Syrer dort bereits ansässige Verwandte. Der ursprüngliche Verdacht gegen die beiden Fahrer lautete: gewerbs- und bandenmäßige Schleusung von Ausländern.

Zu Beginn der Verhandlung vor Amtsrichterin Annegret Lange ließen beide Angeklagten durch ihre Verteidiger eine Erklärung abgeben. Beide gaben grundsätzlich die Vorwürfe zu und bezeichneten ihr Vorgehen als humanitäre Tat. Die Lebensumstände für Asylbewerber in Italien seien katastrophal. Vor dem Bahnhof in Mailand gebe es einen Treffpunkt, an dem sich Hilfesuchende und Helfer treffen würden. Beide Angeklagte gaben an, dass jeder lediglich die Benzinkosten und ein kleines Entgelt von rund 300 Euro hätten bekommen sollen. Es sei die erste Fahrt dieser Art gewesen, die sie unternommen hätten. Der 33-Jährige sagte, er hätte höchstens damit gerechnet, dass er im Fall der Entdeckung nach Italien zurückgeschickt würde. Statt dessen saßen beide Angeklagte seit der Festnahme am 19. Juli in Untersuchungshaft.

Ein 19 Jahre alter Syrer, der einer der Geschleusten ist, hatte bei der polizeilichen Vernehmung ausgesagt, dass ein Preis von 500 Euro je geschleuster Person ausgemacht gewesen sei. Vor Gericht zog er diese Aussage wieder zurück.

Die Umstände der Tat seien klar bewiesen, meinte die Staatsanwältin. Auch wenn man das bandenmäßige Vorgehen nicht habe beweisen können. Sie glaubte den Angeklagten ihre „humanitäre Begründung“ nicht, da man ein so großes Risiko nur gegen Geld eingehen würde. Ferner sei die Fahrt nicht spontan erfolgt, sondern sorgfältig geplant gewesen. Die „Kunden“ hätte man vor dem Bahnhof gezielt angesprochen. Ihr Strafantrag lautete auf je ein Jahr Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnten.

Beide Verteidiger sprachen sich für eine achtmonatige Strafe aus.

Richterin Lange wählte mit zehn Monaten auf Bewährung die goldene Mitte. Die beiden beschlagnahmten Smartphones wurden, da während der Fahrt häufig damit telefoniert wurde, als Tatwerkzeuge eingezogen. Die Kraftfahrzeuge werden freigegeben, da deren Einbehalt eine zusätzliche Strafe darstellen würde.