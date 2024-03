Weil am Rhein: „Hin zu einem naturnäheren Wald“

Robinien seien auf Kiesstandorten nicht besonders standfest, hieß es vonseiten des Landratsamts. Warum ist das so, und müssen diese immer wieder gefällt werden?

Robinien haben häufig kleine Wurzeln sowie häufig abgängige Kronen. Der Blick in die Baumkrone und Erfahrungswissen ermöglichen in der Regel eine eindeutige Beurteilung. Unserer Erfahrung nach hat die Zahl der umfallenden Robinien zugenommen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Bäume auf die Trockenheit reagieren und so die Wurzeln als Organe, die der Baum Nährstoffen versorgen müssten, nach und nach zurückgebildet werden, was zu Instabilität führt.

Der Landschaftspark Wiese dienst vielen Menschen als Erholungsraum Foto: Beatrice Ehrlich

Die Entnahme der Robinien ist daher für den Wald im Landschaftspark Wiese eine Chance, sich zu einem naturnäheren und stabileren Wald hin zu entwickeln. Entsprechende Bäume sollen zeitnah gepflanzt werden.

Die Robinie ist hier nicht heimisch

Bei dem Standort handelt es sich um kalkfreien Kies in der Hartholzaue und Sandschlick im Trockengebiet der Rheinaue. Diese Standorte stellen besondere Ansprüche an die dort vorkommenden Baumarten. Die Robinie gehört von Natur aus nicht auf solche Standorte (sie stammt ursprünglich aus Nordamerika). Ihre Entnahme ist auf vielen Standorten eine vom Naturschutz eingeforderte Maßnahme, um Wälder wieder in Richtung mehr Naturnähe zu entwickeln.

Was wäre ein in dieser Hinsicht angemessener Bewuchs?

Was ein „angemessener Bewuchs“ ist, ist auch immer eine Frage der Sichtweise. Sicherlich muss es aber dabei aus unserer Sicht um einen klimaresilienteren Wald mit verschiedenen trockenheitstoleranten Baumarten gehen. Es ist darum vorgesehen, die vorliegenden Flächen über eine Kombination aus sog. Stockausschlägen und Naturverjüngung sowie Teilflächenbepflanzungen mit klimaresilienten Baumarten zu entwickeln.

Wegen des Schutzes brütender Vögel nach Möglichkeit eine Einzelbetrachtung der zu fällenden Bäume stattfindet, heißt es. Wie viele Bäume wurden im Bereich des Krebsbachs einzeln betrachtet und von wem?

Die Bäume wurden vollständig einzelfallweise begutachtet durch den zuständigen Revierleiter. Da uns bewusst ist, wie wichtig auch alte und absterbende Bäume für viele Lebewesen sind, setzen wir in Weil am Rhein ein Alt- und Totholzkonzept um. Dabei werden sogenannte Habitatbäume bewusst stehen gelassen, um etwa für Höhlenbrüter als Brutraum zur Verfügung zu stehen.

Ein Alt- und Totholzkonzept wird umgesetzt

Es handelt sich dabei um ein „Vorsorgekonzept“, das sicherstellen soll, dass für diese Arten stetig Lebensräume zur Verfügung stehen. Die Bereiche die dafür in Frage kommen, sind aber eben bewusst nicht entlang von Verkehrsinfrastruktur und Bebauung.