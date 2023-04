Weil am Rhein Hinter die Kulissen blicken

Drei Gebäude

Anschließend ging es auf die riesige Baustelle des Zentralklinikums Lörrach. Stolpe informierte zunächst über die Ausrichtung der bereits im Bau befindlichen Gebäude, nämlich einem separaten Zentrum für seelische Gesundheit, der Versorgungszentrale, dem zentralen Klinikum mit Hubschrauberlandeplatz sowie den Nebengebäuden Ärztehaus, Rettungswache und einem zusätzlichen Haus der Gesundheit, alle situiert nahe der B 317 zwischen Hauingen und Steinen. Die Notfalleinfahrt und der Haupteingang mit Empfang werden getrennt erreichbar sein.

In den drei V-förmig angeordneten Gebäuden, die von den Architekten Sander/Hofrichter GmbH entworfen wurden, soll nach modernen Richtlinien gearbeitet werden, nämlich im Erdgeschoss Aufnahme und Weiterleitung der Patienten zur weiteren Abklärung wie Radiologie, Diagnostik, Schockräume. In der Ebene +1, also im ersten Stock, werden Operationen durchgeführt mit angeschlossenen Intensivstationen. Dort entstehen auch die sechs Kreißsäle und Wehenzimmer sowie der Bereich für die Frühgeborenen. Vorgesehen sind 13 Operationssäle, darunter Spezialräume für Kardiologie, Gastroenterologie und Urologie.