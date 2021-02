Weil am Rhein Historie von Haltingen näher bringen

Ein Kreis Interessierter mit dem Ortsvorsteher, einigen Ortschaftsräten, Stadtführern, Haltinger „Ureinwohnern“ sowie Zugezogenen soll erst einmal eine Liste der Objekte erarbeiten, schilderte die Initiatorin die Vorgehensweise. Dann gilt es, Bildmaterial, Zeichnungen und Texte zusammenzutragen. Eine Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und dem Kulturamt wird als zielführend erachtet.

„Kulturamtsleiter Peter Spörrer findet die Idee sehr gut“, hat Engler erste Gespräche geführt. Die Besitzer der Objekte sollen zudem angeschrieben werden, um das Einverständnis einzuholen. Das Gebäude kann bereits Geschichte sein, also der Standort von Bedeutung sein. Heißt: „Der Ort, an dem die Tafel angebracht wird, muss abgesprochen werden.“ Zu klären ist die Anzahl der Tafeln, die Verteilung im Ort, der Zeitpunkt der Anbringung, das Layout, der Druck, die Bewerbung, Vernetzung und auch die QR-Verlinkung auf einer Internetseite. Als erste grobe Kalkulation wurde im Ortschaftsrat von 200 Euro pro Tafel an Materialkosten gesprochen, wobei sich CDU-Rat Peter Reinacher direkt bereit erklärte, mit seinem Fachbetrieb kostenlos die Montage zu übernehmen.

Volle Unterstützung

Auch von weiteren Ortschaftsräten wurde direkt Unterstützung angeboten, wie von Mona Stickelberger (SPD). „Super Idee“, fanden Katharina Hütter und Eugen Katzenstein (beide UFW), wobei Letzterer besonders den QR-Code lobte. Auch Axel Schiffmann fand es „echt super“, wobei er dem Kulturamt eine wichtige Rolle zusprach, da nicht alles ehrenamtlich gestemmt werden könne.

„Ich finde das Projekt auch spitze“, will Ortsvorsteher Michael Gleßner dieses nun schnell mit Leben füllen, damit bis zum Sommer mit Blick auf die Etat-Beratungen 2022 schon Gelder im Haushalt bereitgestellt werden.

Insgesamt etwa 50 Tafeln könnten es seiner Einschätzung nach werden, die möglichst alle innerhalb eines Jahres angebracht werden sollen. Alexander Breidenbach (Grüne) ergänzte, dass hier sicherlich Sponsoren wie Geschäfte und Banken mit einbezogen werden sollen und können.

Geschichtsträchtig

An geschichtsträchtigen Geschichten fehlt es dem Ort nicht, wie schon im Jahr 2017 deutlich wurde, als Haltingen das 1250-jährige Bestehen gefeiert hat. „Sehr oft hatten die Gebäude auch früher eine andere Bestimmung“, führte Engler am Donnerstagabend in der Ortschaftsratssitzung aus. Das Weingut Hagin war eine Poststelle, das Anwesen Kleine Dorfstraße 18 eine Spar- und Kreditbank, die Vinothek ein Milchhüsle, der Feuerwehrschopf ein Munistall, die Schlosserei Rieger eine Turnhalle, das heutige chinesische Restaurant eine Martinsklause und die Druckerei Borchert ein Obstgroßmarkt.