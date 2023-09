Weil am Rhein Hitze, Marmelade und Vogelspinnen

Es geht ruhiger zu

Auch privat sei es bei ihr ruhig zugegangen. „Ich habe bewusst keinen Urlaub genommen, der folgt erst im November.“ Im Frühjahr war sie längere Zeit ausgefallen, nun wollte sie „wieder reinkommen“ und an Bestehendes anknüpfen. „Es war eine gute Zeit dafür.“ Die Hitze nehme auch Tempo raus. Apropos: Auch das war Thema. „Wir haben gemeinsam überlegt, was es braucht, um das Quartier in Zukunft erträglicher zu gestalten bei solchen Temperaturen.“

Brigitte Lill Foto: sc

Mit Sommerferienprogramm und Führungen war Armin Wikmann, der die Initiative „Natur-Erlebnisse für Alle“ ins Leben gerufen hat, unter anderem beschäftigt. „Mir war nicht langweilig“, schmunzelt er. Privat hörte er viel Musik, besuchte Festivals in Basel wie „Em Bebby sy Jazz“ oder jenem, bei dem Musiker auf einem Floß im Rhein spielen. „Die Stimmung war toll, es hat einfach Spaß gemacht“, freut sich der Weiler. Außerdem verbrachte er viel Zeit mit seinen Enkeln oder auch auf dem Feld, bei der Landwirtschaft. „Ich habe nette Leute getroffen und kennengelernt. Es war ein schöner Sommer“, resümiert Wikmann.

Armin Wikmann Foto: Saskia Scherer

Gleichzeitig macht er sich als Naturschützer natürlich auch Gedanken über das Wetter. „Man bemerkt die Veränderung. Die stationären Hochs und Tiefs beeinflussen uns. Das sollte jetzt auch dem letzten aufgefallen sein.“

Caro Lefferts, die die „Herbstzeitlosen“ der Weiler VHS leitet, ist wie jeden Sommer für acht Wochen in den USA. Nach dem Sommerfest der „Herbstzeitlosen“ Ende Juli war sie aufgebrochen, nächste Woche kehrt sie zurück. „Ich war erst in Arizona, gerade bin ich in Seattle bei meinem jüngsten Sohn“, erzählt sie. „Es war total schön, ich bin sehr erholt. Ich brauche das immer nach den vielen Aktionen.“

Viel in der Natur

In Amerika sei sie viel in der Natur unterwegs, ob zu Fuß oder mit dem Rad, oder sie gehe schwimmen. In der Wüste könne sie zu sich kommen. „Das klingt vielleicht langweilig, aber ist es nicht“, betont sie. Sie bekommt viele Tiere zu sehen – vom Luchs bis zur handtellergroßen Vogelspinne. „Die Spinnenmännchen suchen gerade Weibchen und sind überall, wo man hingeht, unterwegs.“ Nicht nur sie, auch ihre beiden Hunde, die stets dabei sind, fänden das spannend, lacht sie.

Caro Lefferts Foto: Saskia Scherer

Gerade sei Monsun-Zeit. „Es regnet nachmittags und das Wasser fließt nicht ab, teils können sogar Autos nicht fahren“, schildert Lefferts. Aber die Luft in der Wüste sei anschließend klasse.