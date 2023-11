Weil am Rhein: Hobbyausstellung begeistert

Quilts nähen als Hobby

Einige der Aussteller, wie beispielsweise Claudia Schmidt aus Eimeldingen, die ihre bunten Quilts anbot, sind nicht das erste Mal dabei. „Das Interesse an meinen Arbeiten ist groß“, sagt sie. Viele Besucher würden Fragen stellen, und es ergebe sich ein reger Austausch. Sie sei immer gerne wieder hier, sagt Schmidt. Das Nähen von Quilts sei ihr Hobby, an dem sie viel Spaß habe. Auch Sabine Musolt hat mit ihrem Mann Andreas wieder einen Stand. Zauberhaft bestickte Weihnachtskarten, winzig kleine Fröbelsterne und Adventsdekorationen bietet das Paar an. Der Glasbläser Jochen Anders aus Weil gehört ebenfalls zu denen, die immer wieder kommen. Hauchdünne Glaskugeln, in denen farbige Glasfäden haften, dekorative Orchideenstäbe, hier fand der Käufer ebenfalls garantiert ein Geschenk für die Weihnacht.

Karlheinz Brogli aus Weil war früher Schreiner. Heute baut der Rentner Spielzeuge und Kerzenhalter aus Holz. Bei ihm sei leider noch nicht viel los, stellt Brogli bedauernd fest. Aber es ist erst frühe Mittagszeit und immer mehr Besucher strömen in die Halle.