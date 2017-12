Weil am Rhein Hochhaus weiteres Großprojekt

Die Städtische Wohnbau mit ihren rund 1100 Wohnungen und 17 Gewerbeeinheiten legt großen Wert auf Instandhaltung, Energiesparmaßnahmen und Modernisierung. Das macht Geschäftsführer Andreas Heiler deutlich.

Von Siegfried Feuchter

Weil am Rhein. Mehr als 30 Millionen Euro investiert die Wohnbau in das Neubauprojekt an der August-Bauer-Straße mit 88 Wohnungen und 24 Wohnungen für demenzkranke Menschen sowie neue Räume für die Diakoniestation Weil am Rhein-Vorderes Kandertal und das Familienzentrum Wunderfitz. Ein weiteres großes Projekt wird in den kommenden Jahren die Sanierung des Hochhauses am Liegnitzer Weg. Mehrere Millionen Euro wird diese Maßnahme verschlingen.

In den zurückliegenden zehn Jahren hat die Städtische Wohnbau rund 30 Millionen Euro in die Bestandserhaltung ihrer Wohnungen und damit auch in die gute Vermietbarkeit investiert. Allein im vergangenen Jahr waren es 4,5 Millionen Euro an der Danziger Straße, 3,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Mit diesen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen ist die Wohnungsbaugesellschaft auch ein wichtiger Auftraggeber für das heimische Handwerk.

Die Wohnbau hatte Ende vergangenen Jahres 1077 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 75 000 Quadratmetern, 21 gewerbliche Einheiten mit 4400 Quadratmetern sowie 484 Garagen und Tiefgaragenplätze, 150 Kfz-Abstellplätze und Carports in ihrem Bestand.