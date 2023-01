Weil am Rhein Hochsensibilität, blauer Hase & Co.

Weil am Rhein. In den Bildungs-, Beratungs-, und Beteiligungsangeboten gibt es laut Ankündigung Unterstützung auf Augenhöhe, beispielsweise im Rahmen der Vorträge: „Hochsensibilität – ein Phänomen und wie alle gut damit umgehen können“ am 25. Januar; „Artgerecht?! – Was unsere Kleinkinder brauchen“ am 8. Februar, „Kindertrauer – ein guter Umgang mit einem schwierigen Thema“ am 15. März; „Umgang mit Ängsten“ am 26. April; „Genusstraining – tut Körper und Seele gut“ am 10. Mai und „Das pubertäre Gehirn – Veränderungen in der Pubertät“ am 21. Juni. Alle Vorträge beginnen um 20 Uhr.

Menschen aller Generationen, Ethnien und unterschiedlicher sozialer Herkunft oder Religion begegnen sich in den Freizeit-Veranstaltungs-, Kultur- und Kreativangeboten. Dies geschieht beispielsweise beim Kindertheater im Kesselhaus, das einmal monatlich stattfindet: „Das kleine Ich bin Ich“ von der Zauberbühne am 29. Januar; „Nuni – nach dem gleichnamigen Buch“ vom Figurentheater Unterwegs am 12. Februar; „Variété en miniatur“ vom Theater SEPTember am 19. März; „Der blaue Hase Fridolin“ am 2. April; „Nicolas, wo warst Du?“ am 14. Mai sowie „Die Gespensterjäger“ vom Theater Mika & Rino am 2. Juli. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr im Kesselhaus (außer Variété en miniatur um 15 und 16 Uhr).