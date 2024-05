Der von Thomas Gießler organisierte Hock am 1. Mai hat insgesamt 670 Euro für Menschen mit Mukoviszidose eingebracht. Das Geld geht an den Mukoviszidose-Verein. 26 Personen, darunter vier Kinder, sowie ein Vierbeiner nahmen an dem Hock im Weiler Restaurant „Galileos“ teil, berichtet Gießler im Nachgang. Jeder Teilnehmer erhielt eine Belohnung. Das von Jürgen Klopp signierte FC Liverpool-Trikot stieß nicht auf Interesse, so dass es jetzt bei Kleinanzeigen zum Kauf angeboten wird. „Vielleicht gibt es ja im Jahr 2025 eine Wiederholung“, blickt Gießler voraus.