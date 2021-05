Weil am Rhein Höhepunkte der Möbelgeschichte erleben

Die durch das Vitra Design Museum aufgelegten Möbelminiaturen haben laut Vitra Kultstatus. Seit dem Jahr 1992 produziert das Museum Designklassiker im Maßstab 1:6, die bis ins kleinste Detail dem Original nachgebildet sind und in aufwendiger Handarbeit gefertigt werden. Ob als Accessoire für Designfans, als Sammlerstück für Designliebhaber oder als Demonstrationsobjekte im wissenschaftlichen Kontext: Die Miniaturen leisten einen Beitrag dazu, die Originalentwürfe, die oft nur in kleiner Auflage gefertigt wurden, einem größeren Kreis von Sammlern und Liebhabern zugänglich zu machen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zu den Disignern

Ronan und Erwan Bouroullec zählen zu den einflussreichsten Designern der Gegenwart. Geboren 1971 beziehungsweise 1976 in Quimper, Frankreich, betreiben die beiden Brüder seit 1999 ein gemeinsames Studio in Paris. Ihr Arbeitsgebiet reicht vom kleinen Gebrauchsgegenstand bis hin zu Architekturprojekten. Neben ihrer langjährigen Zusammenarbeit für die Vitra Home Collection sind die Brüder Bouroullec auch mit zwei Arbeiten im öffentlichen Raum auf dem Vitra Campus bereits 2018 in Erscheinung getreten. Die Entwürfe „Ring“ und „Ruisseau“ laden zum Verweilen auf dem Vitra Campus ein: Ruisseau ist eine schlanke, in Marmor eingelassene Rinne, in der Wasser fließt. Ring ist eine kreisförmige Plattform aus verzinktem Stahl. Diese umgibt einen Kirschbaum und scheint dabei über dem Boden zu schweben. Sie dient als Gemeinschaftsbank.

Die Miniaturen des Vitra Designwegs: Gebrüder Kohn & Thonet, Schaukelsessel No. 9, 1882 Gerrit Rietveld, Rood blauwe stoel, 1918 Marcel Breuer, B3 Wassily, 1925 Mies van der Rohe, MR 20 Leder, 1927 Alvar Aalto, Art. 41 „Paimio“, 1930 Eero Saarinen, Womb Chair & Ottoman, 1946 Harry Bertoia, Diamond Chair, 1952 Charles & Ray Eames, Lounge Chair & Ottoman, 1956 Verner Panton, Panton Chair, 1959 Grete Jalk, Laminated Chair, 1963 Eero Aarnio, Ball Chair, 1965 Frank Gehry, Little Beaver, 1987