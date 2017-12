Weil am Rhein Hörerlebnisse von besonderer Qualität

Bereits zum elften Mal bereiteten die singenden und musizierenden Schüler des Kant-Gymnasiums mit ihrem Weihnachtskonzert am Mittwoch und gestern in der jeweils vollbesetzten Altweiler Kirche Hörvergnügen von besonderer Qualität.

Von Walter Bronner

Weil am Rhein. Dabei ging es weniger um letztgültige Interpretationen der dargebotenen Chorwerke und Instrumentalstücke, denn dafür fehlte die notwendige Probenzeit. Umso ansteckender auf das Publikum wirkte die spürbare Begeisterung, mit der sich die jungen Konzertgeber und die sie unterstützenden Lehrkräfte dem vielgestaltigen Programm widmeten. Und gerne stimmte die Hörerschaft auch mit ein in die zwischendurch gemeinsam gesungenen Choräle „Hört der Engel helle Lieder“, „Nun komm, der Heiden Heiland“ und „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Das Orgelgeleit dazu gab der Schüler Michael Müller, der die Vortragsfolge mit dem „Allegro maestoso“ (dritter Satz) aus Mendelssohns zweiter Orgelsonate virtuos eröffnet hatte.

Gleich danach entzückte der im Altarraum aufgestellte und von Echo-Gruppen auf den beiden Seitenemporen flankierte Chor der Musikgrundkurse KS1 und KS2 mit „Singin‘ on Christmas Morn“. Sorgfältig präpariert worden waren die singenden Debütanten von den Lehrern Michael Müller und seinen Kolleginnen Ute Hüffmann und Simone Brobeil. Mit der Bach-Melodie „Ich steh‘ an deiner Krippen“ und der „Hiver-Elegie“ (Winterelegie) von Jules de Swert erfreute alsdann die von Hüffmann betreuten Cello-Spielerinnen in Quintett-Besetzung.

Stürmischen Applaus sicherten sich danach der mit Lehrkräften verstärke Gospelchor aus den Neigungskursen KS1 und KS2 (Leitung: Regina Weismann) mit den Spirituals „Glorious Kingdom“ und „Good News“ und die mit robustem Sound auftrumpfende Big Band „five2twelfe“ mit Vera Mück am Klavier und den Weihnachts-Hits „And the Angel Swing!“ und „A Rockin‘ Merry Christmas“. Anrührend geriet ferner die mit den vier Liedern „Eins, zwei, drei…“, „Das Feuer wärmt…,“, „Lasset und nun gehen“ und „Ein heller Stern…“ sowie gesprochenen Zwischentexten dargebotene Version des Heilsgeschehens zu Bethlehem, aufgeführt vom „Crazy Chorus“ (Leitung: Regina Weismann) mit Klavierbegleiter Radion Burd.

Dem vor 250 Jahren verstorbenen Barockkomponisten und Hamburger Musikdirektor Georg Philipp Telemann gewidmet war dann der groß angelegte Finalteil unter Beteiligung aller Chor- und Instrumentalgruppen. Zunächst erklangen aus der Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“ der Eingangs- und Schlusschor nebst der dazwischen gelagerten Sopran-Arie, die Almut Teichert-Hailperin mit kultiviertem Wohllaut vortrug, instrumental sorgfältig gestützt vom Violin-Duo Regina Birnböck und Marten Hennig. Letzterer brillierte zusammen mit Laura Knaudt, Christina Landowski und Sonja Krüger auch im Grave- und Allegro-Satz des C-Dur-Konzerts für vier Violinen (ohne Basso continuo) von Telemann, bevor mit dessen hymnischem Eingangschor aus der Kantate „Machet die Tore weit“ der gehaltvolle Schlussakzent gesetzt wurde.

Der anhaltende Beifall und die Komplimente, die Direktor Martin Haas abschließend an alle Mitwirkenden (einschließlich Technik-Team und Plakatgestalter-Trio) richtete, waren hoch verdient.