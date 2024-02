Weil am Rhein: Hohe Auszeichnung für Haltinger Bio-Fachgeschäft

Atmosphäre und regionales Angebot überzeugten

Insgesamt 2500 Bioläden haben in vier Kategorien – Bio-Fachgeschäfte, Bio-Hofläden, Kleine Bio-Läden und Bio-Supermärkte – an dem Wettbewerb respektive an der Leserwahl teilgenommen. Die meisten der insgesamt abgegebenen 50000 Stimmen entfielen bei den Bio-Fachgeschäften auf den Haltinger Laden „Naturkost für Alle“ an der Freiburger Straße 58.