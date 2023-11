Weil am Rhein: Hohe Ehre für Matthias Herr

Bundesliga-Kampfrichter

Schon in seiner Jugendzeit in den 1970er-Jahren begann Matthias neben Turnen und Mehrkampf in der Riege von Trainer Klaus Seitzl mit engagiertem Einsatz in verschiedenen Turnligen, wurde bereits mit 20 Jahren Bundesliga-Kampfrichter und wertete in seiner Karriere unzählige Wettkämpfe in den höchsten Deutschen Turnligen und auch auf internationaler Ebene. Sehr am Herzen lag und liegt ihm die Nachwuchsförderung, wobei er jedes Jahr vor den Ligarunden zusammen mit Tibor Mellert einen Kampfrichter-Grundlehrgang anbietet und sein Wissen und Tipps gerne weitergibt.

Erfolgreicher Ausbilder

Sehr stolz ist Herr, wenn dann Kampfrichter aus seiner Ausbildung, wie momentan auch, ganz oben stehen. Der 63-Jährige, der in Merzhausen bei Freiburg wohnt und im Breisgauer Turngau auch Kampfrichterobmann ist, will es nun jedoch etwas weniger stressig angehen.