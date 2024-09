Die Feuerwehr ist am Samstag, 21. September, gegen 12.30 Uhr, zu einer Gaststätte nach Friedlingen in die Hauptstraße gerufen worden, da dort dunkler Rauch sichtbar war. Vor Ort brannte ein Kamin eines Holzkohlegrills, welcher auf dem Freisitz der Gaststätte steht. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Eine Person, welche vor Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche durchführte, sei leicht verletzt worden, heißt es im Polizeibericht. Mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung wurde die Person vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Die Gaststätte konnte nach Beendigung der Löscharbeiten wieder den Betrieb aufnehmen, die Benutzung des Grills war nicht mehr möglich.