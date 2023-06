Weil am Rhein Home-Office, FSJ-Stellen, Öffentlichkeitsarbeit und mehr

Trend geht hin zu mehr Hauptamtlichen

Als „Ultima Ratio-Maßnahme“ – wenn alle genannten Maßnahmen und Möglichkeiten keine positive Wirkung beim Erreichen der Schutzziele und somit bei der Leistungsfähigkeit zeigen sollten – nennt Kommandant Frank Sommerhalter die Schaffung und Besetzung von weiteren hauptamtlichen Stellen im Einsatzdienst sowie eine Ausweitung der Verfügbarkeit von hauptamtlichen Kräften. Dies würde allerdings den Personalhaushalt der Stadt massiv belasten. Für eine 24/7- Besetzung von neun Einsatzfunktionen, die Sommerhalter als letzte Stufe nennt, wären rund 45 Stellen notwendig – eine Stellenmehrung von 35. „National wie international ist dieser Trend leider, auch in Städten unserer Größenordnung, in den vergangenen Jahren erkennbar“, schreibt der Kommandant. Allerdings seien in den aktuell vorhandenen Gebäuden der Feuerwehr für weitere hauptamtlichen Stellen keine Platzreserven für Arbeitsplätze vorhanden.

UFW-Stadtrat Eugen Katzenstein sprach in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der die Räte den Sachstandsbericht zur Kenntnis nahmen, von „guten Ideen“, insbesondere jene mit dem Home-Office hob er hervor. „Wir müssen den Spagat finden zwischen weniger Ehrenamtlichen und der Leistungsfähigkeit“, betonte Katzenstein.