Unbekannte haben zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, fünf Hennen sowie zwei Hähne der Rasse Amrock aus einer Voliere beim Kleintierzuchtverein „Am Sohleck“ entwendet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Hühner einer anderen Rasse, die sich in der gleichen Voliere befanden, wurden nicht gestohlen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/ 97970, sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder vielleicht zu den Hühnern geben können.