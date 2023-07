Ein Hund hat am Sonntag, kurz vor 23 Uhr, einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Laut Polizeibericht kletterte ein Unbekannter in der Hubstraße, unweit der Einmündung zum Albanweg, auf ein Garagendach und wollte über ein offen stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus einsteigen. Der Hund der Bewohnerin schlug an, der Unbekannte sprang von der Garage und flüchtete unerkannt. Das Kriminalkommissariat Lörrach bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise unter Tel. 07621/176 0.