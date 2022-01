Weil am Rhein Hunderte Teilnehmer aus vielen Ländern

Aus vielen kleinen Werken entsteht ein großes

Die kostenfreien Umschläge mit dem Material und einer Anleitung für die Aktion „Zusammen 2022“ können an fünf Orten in Weil und Haltingen abgeholt werden. Die Rückgabe der fertigen Scherenschnitte erfolgt auch wieder an diesen Stationen. Mithilfe des Papiers kann ein mehrfarbiger Scherenschnitt auf einem 10 cm x 10 cm großen Karton, der den Umschlägen beiliegt, entstehen.

Nach dem Abgabeschluss am 21. Januar 2022 fügen Dziezewska und Scheurer die vielen kleinen Einzelarbeiten zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammen. Das Original mit den Papierarbeiten wird ab Anfang Februar vor dem Kunstraum Kieswerk präsentiert. Ein Foto dieses Originals wird anschließend auf ein neun Meter breites Banner gedruckt und voraussichtlich ab 11. Februar 2022 am Museum am Lindenplatz über der Hauptstraße aufgehängt. Sowohl am Kunstraum Kieswerk als auch dort können dann alle, die sich an der Aktion beteiligt haben, nachsehen, wo genau ihr Werk in diesem Mosaik positioniert wurde. Die Ausgabestellen für die Umschläge sind die Buchhandlung Lindow in Alt-Weil, die Apotheke am Rathaus, der Marktkauf im Rhein Center (Info-Theke), die Markgräfler Apotheke in Haltingen sowie das Kunstraum Kieswerk.