Weil am Rhein/Huningue: „Babüsk“ kommt ins Kesselhaus

Compli‘Cité

Das von der Weiler Partnerstadt Huningue veranstaltete Festival Compli’Cité findet vom 17. bis 26. Januar statt. Insgesamt werden 26 Aufführungen aus den Bereichen Theater, Tanz, Zirkus, Marionetten, Musik und Zauberei angeboten. Die 3-Länder-Stadt beteiligt sich seit Jahren immer mit einem Event im Kesselhaus an dem Festival. Ziel der länderübergreifenden Kooperation ist es, Publikum aus der Region um Huningue nach Weil am Rhein zu bringen und der Weiler Bevölkerung Einblicke in französischsprachiges Kulturschaffen zu ermöglichen. In der Vergangenheit gab es häufig Konzerte von Bands, die auf deutsch und französisch gesungen haben. Mit Babüsk steht 2025 das Elsässische im Mittelpunkt. Neben Huningue und Weil am Rhein gibt es auch Veranstaltungen in Saint-Louis, Village-Neuf, Kembs und Hésingue.