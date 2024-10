Weil am Rhein/Huningue: Mit Haube und „Schlupfkapp“ Freundschaft gefeiert

Befreiung vom Nazi-Regime wurde gefeiert

Ein sehr französisch geprägtes Ereignis wurde hingegen am Wochenende des 5. Und 6. Oktober auf dem Abbatucci-Platz in Huningue gefeiert: der 80. Jahrestag der Befreiung von der Nazibesatzung. Huningue war wie das Elsass ab 1939 annektiert worden. Es fanden heftige Kämpfe an den Rheinbrücken und am Stauwehr Märkt statt. Die Stadt selbst wurde zum größten Teil zerbombt. Ein Teil der Bevölkerung konnte sich über die Grenze nach Basel in Sicherheit bringen, bevor die Erste Französische Armee Ende November in Huningue die Oberhand gewann. Es blieb aber bis Kriegsende immer noch unter deutschem Beschuss.

Vertreter der Partnerstädte ehren Opfer

Mit militärischen Ehren wurden nach der feierlichen Messe in der Kirche und in Beisein politischer Vertreter aus Region, Departement und den Partnerstädten Soustons und Weil am Rhein Kränze auf dem Platz niedergelegt. Diana Stöcker, Oberbürgermeisterin von Weil am Rhein und ihre Kollegin aus dem Südfranzösischen Soustons ehrten gemeinsam mit Jean-Marc Deichtmann, dem Hüninger Bürgermeister, zum Zeichen der Verbundenheit und Aussöhnung die Opfer dieses Konfliktes. Wer sich für diesen Teil der Geschichte interessiert, konnte sich bei der Nachstellung eines Militärlagers ein Bild der damaligen Lebensumstände machen. Die Folkloregruppe „3 Lys“ aus Saint-Louis belebte den Nachmittag mit elsässischen Trachten und Tänzen. Eine Ausstellung und diverse Vorträge von Historikern und Zeitzeugen rundeten das Bild ab.

Video mit Originalbildern auf Französisch

Auf der Webseite der Stadt Hüningen ist ein interessanter Videobericht mit Originalbildern aus der Zeit, unter anderem mit dem Bombardement des Stauwehrs Märkt zu sehen, https://www.huningue.fr/2024/10/01/video-charles-koch-et-roger-lambert-racontent-la-liberation-de-huningue/ und unter Youtube https://youtu.be/oUKb5ic1T7Q