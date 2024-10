Weil am Rhein/Huningue: „Wir können der Welt ein Beispiel geben“

Im Leben, führte Dietz aus, sei eine gute Nachbarschaft Gold wert. Das gelte für das private Leben genauso wie das Leben in der Nachbarschaft von Gemeinden und Staaten. Die Geschichtsbücher aller europäischen Staaten seien randvoll von schlechten Beispielen. „Über Jahrhunderte waren die Menschen im Dreiländereck die Leidtragenden oder gar Akteure von heftigen Disputen, die an den Fürstenhöfen gekrönter Häupter oder in den Hauptstädten ihren Ursprung nahmen. Die Menschen im Dreiländereck wissen deshalb um den überragenden Wert guter Nachbarschaft.“

Er habe sich mich immer glücklich geschätzt, einer Generation anzugehören, die in Frieden und in Freiheit aufwachsen durfte. „Beruflich und privat stand uns die Welt offen. Die Geschichte zeigt: das ist keine Selbstverständlichkeit. Daraus erwächst eine politische Verpflichtung, die ich immer gespürt habe.“

„Die Vielfalt des Kontinents erleben“

Noch viel wichtiger sei ihm aber die menschliche Seite. „Gute Nachbarschaft bereichert unser eigenes Leben. Es fasziniert mich jeden Tag aufs Neue, die kulturelle und menschliche Vielfalt unseres Kontinents zu erleben. Unser Europa ist wie ein buntes Kaleidoskop, spannend, abwechslungsreich, voller kultureller Angebote und Chancen.“