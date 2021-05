Weil am Rhein IBA: Wir haben was bewegt

Es habe sich um eine Prozess-IBA gehandelt, ein Experimentierraum, um anderen den Prozess für die Zukunft aufzuzeigen, erklärte die Geschäftsführerin. Immerhin war es in der sehr langen Geschichte Internationaler Bauausstellungen die erste grenzüberschreitende IBA. Auf politischer, institutioneller, raumplanerischer und kultureller Ebene seien neue, grenzüberschreitende Verbindungen entstanden, der Motropolitanraum Basel noch näher zusammengebracht worden, so die akademisch formulierte Bilanz. Es sei nicht immer spektakulär gewesen, weiß Wessels, doch es sei viel gearbeitet worden.

Das Ergebnis in Euros oder Franken zu beziffern, ist für die IBA-Verantwortlichen einfach nicht möglich. Das zeigen zwei IBA-Projekte: In Bad Bellingen ist zwar vor kurzem der neue Aussichtssteg mit Realisierungskosten von über 800 000 Euro eingeweiht worden und bei dem Stadtteil „3Land“ handelt es sich um ein Milliardenprojekt, doch einen klassischen Investitionsetat hat die Basler IBA von Beginn bis zum Schluss Ende kommenden Monats nicht gehabt. Von unten nach oben sollten sich hier vielmehr Vorhaben entwickeln und nicht von oben nach unten vorgegeben werden. Auch für den früheren Basler Bau- und Verkehrsdepartements-Chef Wessels ist es trotz seiner Expertise schwierig, wie viel Investitionsvolumen durch die IBA schon ausgelöst wurde. Dass zugleich einem Bürgermeister vor Ort eher auf die Schulter geklopft wird für die Realisierung als der IBA-Riege, ist für ihn kein Problem. „Ziel ist nicht, dass die IBA möglichst bekannt wird“, vielmehr sei für die Bevölkerung das Projekt an sich wichtig, auf dem dann die Bürger eben auch herumspazieren könnten.

Rehberger Weg und mehr

Sozial, ökonomisch und ökologisch Dinge voranbringen wollte die IBA, erinnerte Linder-Guarnaccia. Dabei handele es sich auch um eine IBA Weil am Rhein oder IBA Sierentz oder IBA Pfeffingen, verwies die Geschäftsführerin auf einen Radius von rund 80 Kilometern um Basel. Als „Kind“ des Trinationalen Eurodistricts groß geworden, sind 250 Gemeinden von der IBA-Entwicklung betroffen. Umgesetzt wurden Projekte in mehr als zwei Dutzend Gemeinden, wobei der grenzüberschreitende Aspekt zentral war – wie bei „24 Stops“. Dieser Weg verläuft zwischen der Fondation Beyeler in Riehen und dem Vitra Campus in Weil, wobei es 24 Wegmarken des Künstlers Tobias Rehberger gibt. Ein anderes Beispiel ist der Landschaftspark Wiese, wo divergente Nutzungen in Einklang gebracht werden sollen, oder auch das Vorhaben „Aktive Bahnhöfe“, um diese von Durchgangsorten zu Treffpunkten aufzuwerten – mit im Zug waren hier unter anderem Bad Bellingen, Grenzach-Wyhlen, Lörrach und Rheinfelden.

Trinationale Studien

Auf der Haben-Seite verbuchen die IBA-Verantwortlichen aber auch, dass dank der Internationalen Bauausstellung erstmals eine trinationale Freiraum- und Naturschutzstudie verwirklicht wurde. Ebenso gab es eine trinationale Verkehrsstudie. Drei Länder hätten sich auf gewisse Qualitäten geeinigt, die beispielsweise beim Bau der Hochhäuser auf Hüninger Seite für das Stadtquartier übernommen worden seien. „Das ist großartig“, freut sich Linder-Guarnaccia.

Selbst in Rückschlägen, wie der von den Rheinfelder Bürgern auf Badischer Seite gestoppte Bau des Rheinstegs erkennt die IBA-Geschäftsführerin Positives. Mehrere andere Punkte wie neue Öffnungen zum Rhein hätten hier dafür realisiert werden können. „Es ist sehr schade, wenn ein Projekt stirbt, aber es ist kein Weltuntergang“, ergänzte Wessels.

Mit Querschnittsthemen

Insgesamt widmete sich die IBA einigen Querschnittsthemen. Dazu zählte als hehres Ziel, mehr Lebensqualität für die Bevölkerung zu schaffen, wobei die Menschen auch mitgenommen werden sollten. Linder-Guarnaccia: „Man muss keine Angst vor Partizipation haben, sondern die ist wichtig.“ Ein weiteres Ziel war die Stärkung der trinationalen Identität. Hier diente vor allem das Projekt „IBA Rheinliebe“ als Narrativ. 20 Gemeinden in den drei Ländern arbeiten zusammen, um die Rheinlandschaft als Erholungs- und Naturraum in Wert zu setzen und erlebbarer zu machen. Die Zugänge an den Rhein und die abgestimmte Gestaltung der Ufer soll eine gemeinsame Rheinidentität über die Grenzen hinweg schaffen. Die Plattform in Bad Bellingen fällt auch in diese Summierung der Vorhaben.

Von Beginn an eine Herausforderung war für die Akteure, dass in den drei Ländern es auch drei unterschiedliche Systeme gibt. Die trinationale Planungskultur zu stärken, war damit von Beginn an ein Ansinnen, gemeinsam Visionen entwickeln zudem mit einbezogen. Das Ziel: konkrete Ergebnisse. Und diese sollen nun in der eröffneten Ausstellung vor Augen geführt werden.