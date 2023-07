Weil am Rhein ICE-Anlage stößt auf Vorbehalte

Das Plangebiet wird nördlich durch die Brücke nahe des Haltinger Stegs sowie künftig durch die neue Güterstraßenbrücke, im Süden durch die Brücke der B 532 („Palmrainbrücke“) begrenzt. Im Westen würde das geplante Bauwerk an Mehrfamilienhäuser der Unterwerkstraße, im Osten an der Gleiskörper der Bahnstrecke Karlsruhe-Basel angrenzen, heißt es in einer Darstellung. Auf dem Plangebiet befindet sich außerdem der Spielplatz „Im Rad“.

Insgesamt sollen in diesem Bereich fünf elektrifizierte Abstell- und Behandlungsgleise für Innenreinigungsarbeiten in ICE-Triebzügen entstehen. Sie nehmen den größten Teil der Fläche ein. Die Betankungsanlage für Dieselloks soll von ihrem aktuellen Standort auf Höhe des Gebäudes Unterwerkstraße 22 auf die Höhe des Gebäudes Unterwerkstraße 16 an die Straße verlegt werden. Geplant ist außerdem ein dreigeschossiges Lager- und Sozialgebäude.