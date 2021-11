Weil am Rhein ICE-Behandlungsanlage soll 2026 starten

Die Dimension

Demnach wird es in Richtung Unterwerkstraße weiter ein Tankstellengleis geben. Hinzu kommen die fünf Abstellgleise mit einer Länge von je 410 Metern. Auf vier davon geht es um die Innenreinigung der teilweise 13-teiligen ICE-Züge. Ein zusätzlicher Flächenbedarf und damit Erwerb ist nicht erforderlich, so die Projektverantwortlichen. Die 35 000 Quadratmeter befinden sich bereits im Bahn-Besitz, die strategisch günstig lediglich zirka sechs Kilometer entfernt vom Badischen Bahnhof liegen.

Die Herausforderungen

Als Herausforderungen sieht die Bahn noch die vermieteten Parkplätze auf dem Areal an, die gekündigt werden. Ein Spielplatz verschwindet, doch die Bahn will sich an der Errichtung eines anderen beteiligen. Der alte Golfplatz sei hingegen eine „tote Fläche“. Das Planungsrechtsverfahren sei eine große Herausforderung. Hinzu komme der große Abstimmungsbedarf mit dem Bahn-Großprojekt Karlsruhe-Basel.

Der Instandhaltungsstandort für die ICE-Flotte bleibe aber in Basel, so die Bahn auf Nachfrage von Thomas Bayer (Grüne). In der neuen Anlage entstünden für 15 bis 16 Personen neue Schicht- Arbeitsplätze, sechs seien durchgängig mit der Instandhaltung beschäftigt, wozu auch die Reparatur von WCs oder einer Kaffeemaschine gehören.