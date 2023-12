Weil am Rhein: „Ich bin dankbar für mein Leben“

Nach meiner Schreinerlehre in Bregenstedt in der damaligen DDR ging ich 1948 über die Grenze nach Niedersachsen und arbeitete zunächst in einer Möbelfabrik. Als die schloss, zog es mich nach Weil am Rhein. Dort hatte mir meine älteste Schwester, die in Lörrach als Krankenschwester tätig war, über das Arbeitsamt eine Stelle als Schreiner in Weil besorgt. Nach einer weiteren Station in Haltingen, wobei ich die Meisterprüfung absolvierte, ging ich für rund sechs Jahre nach Basel. Danach baute ich auf dem elterlichen Grundstück meines Schwiegervaters Fritz Joos an der Hauptstraße 50 mit viel Eigenleistung eine Werkstatt und machte mich 1962 selbstständig.