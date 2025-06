Neue Galerieleiterin: „Weil am Rhein ist eine spannende, aber auch herausfordernde Stadt“

Als Kunsthistorikerin und Kuratorin, Galeristin in Basel und als Verwalterin zweier Nachlässe von Künstlerinnen, die mir anvertraut wurden, bin ich bereits vielfach in der Region aktiv. Ich verfüge über ein großes Netzwerk unter Künstlern und Kuratoren, auch weit über die Dreiland-Region hinaus.

Wo wollen Sie eigene Akzente setzen?

Mein Ziel ist es aber nicht, an dieser neuen Stelle nun meine eigene Agenda zu verfolgen. Ich möchte gern mit frischem Blick an die Sache herangehen, unvoreingenommen. So wie es die KI, die mein Vorgänger Patrick Luetzelschwab eine Ausstellung hat kuratieren lassen, in gewisser Weise vorgemacht hat. Unbeeindruckt von persönlichen Seilschaften hat sie aus der Vielfalt der Bewerbungen für die Regionale Künstler herausgesucht und eine Ausstellung zusammengestellt.

Weil am Rhein ist eine spannende Location, findet die neue Leiterin der Galerie Stapflehus, Isabel Balzer. Foto: Beatrice Ehrlich

Ich will interessante, jüngere Positionen aus der Region zeigen und in die Region holen – aus der Schweiz und Frankreich, aber auch mit Blick Richtung Norden und Osten. Ich habe da schon ein paar Ideen, die auf jeden Fall über Südbaden hinausreichen. Das ist aber noch nicht spruchreif.

Wann und wie geht es für Sie in Weil am Rhein los?

Ich bin irgendwie schon mittendrin! Die „Regionale“ muss vorbereitet werden, ein trinationales Ausstellungsprojekt mit 18 teilnehmenden Institutionen und Häusern von Straßburg über Freiburg bis Basel, bei dem das Stapflehus seit vielen Jahren dabei ist. Die Ausstellung dort wird dieses Mal vom Kulturamt der Stadt organisiert und von mir betreut. Als Kuratoren habe ich zwei interessante Persönlichkeiten gewinnen können: Pavel Kovalenko und Wiktoria Tundys.

Wie beurteilen Sie den Standort Weil im trinationalen Kunstbetrieb?

Weil am Rhein ist eine spannende, aber auch herausfordernde Stadt. Es ist kulturell vielfältig, offen und nicht homogen. Es passiert kulturell viel. Gleichzeitig muss sich die kulturelle Landschaft immer mit den einflussreicheren Nachbarn Lörrach und Basel messen lassen. Was mich immer sehr freut, ist, dass durch die große Bandbreite an Ausstellungen und Aktionen Menschen ins Museum kommen, die man dort sonst eigentlich nicht so häufig antrifft. Das Museum wird zum kulturellen Begegnungsort.