Weil am Rhein „Ich vermisse das Dreiländereck“

Frage: Was hatte Sie als ein Markgräfler mit Herzblut, der 35 Jahre mit viel Engagement eine Hausarztpraxis in Haltingen führte und viele Menschen kennenlernte, veranlasst, die angestammte Heimat zu verlassen?

Letztendlich die schwer angeschlagene Gesundheit meiner Frau, die der Anlass war, meine Praxis aufzugeben. Denn für mich war klar geworden, dass ich jetzt für meine Frau da sein muss. Sie hatte mir in all den Jahren immer den Rücken freigehalten, sonst hätte ich mich neben meiner Arztpraxis nicht in dem Maße kommunalpolitisch engagieren können. Auf der einen Seite freuten wir uns, in die Nähe unserer Kinder und Enkelkinder ziehen zu können, andererseits fiel uns der Entschluss sehr schwer, aus Haltingen wegzugehen.

Frage: Sie wohnen nun im Haus Ihrer Tochter?

Ja, sie und ihr Mann haben in Kohlscheid, einem rund 20 000 Einwohner zählenden Ortsteil der Stadt Herzogenrath, die zur Städteregion Aachen gehört, ein Haus erworben, umgebaut und uns unter anderem auch wegen der Krankheit meiner Frau angeboten, in die Einliegerwohnung zu ziehen. Tochter und Schwiegersohn arbeiten beide als Ärzte in der Uniklinik Aachen, sie als Oberärztin in der Hämatoonkologie, er als Oberarzt in der Radiologie. Daher kümmere ich mich auch um die beiden vier- und achtjährigen Enkel. Schön für mich ist ebenso, dass ich meine beiden anderen Enkel regelmäßig sehen kann, denn mein Sohn, der als Professor für Volkswirtschaft in der Nähe von Koblenz arbeitet, wohnt mit seiner Familie in Ingelheim bei Mainz. Daher pendle ich oft zwischen beiden Familien.

Frage: Mit Haltingen, Märkt und Weil am Rhein sind Sie verwurzelt. Kommen da im Ruhestand mitunter wehmütige Erinnerungen auf?

Natürlich. Das Dreiländereck vermisse ich. Auch wenn ich in Freiburg geboren und aufgewachsen bin, dort studiert und meine Frau kennengelernt habe, ist Märkt meine Heimat. Denn meine Familie väterlicherseits stammt aus der „Krone“, dort war ich während meiner Kinder- und Jugendzeit sehr oft. Schließlich habe ich nach meiner Krankenhausausbildungszeit im Neubau meines Cousins Hans-Peter Bucher im Haltinger Ortskern 1981 meine Praxis als Praktischer Arzt eröffnet. Ich liebte meinen Beruf, aber auch mein kommunales Engagement und die Aufsichtsratstätigkeit für das Lörracher Krankenhaus machten mir viel Freude.

Frage: Haben Sie noch Kontakte in die alte Heimat?

Klar, viele Kontakte pflege ich. Man telefoniert ganz oft oder schreibt. Und die neuen Medien unterstützen die Kontaktpflege. Der regelmäßige Austausch mit Freunden, Bekannten und Verwandten hilft mir durch die schwere Zeit, denn es ist nicht einfach, nach 46 Jahren des Zusammenseins mit meiner Frau plötzlich allein zu sein.

Frage: Verfolgen Sie noch die Weiler Kommunalpolitik, die Sie drei Jahrzehnte mitgeprägt haben?

Ja. Und mit Heinz Kasper, einem meiner engsten Freunde, tausche ich mich regelmäßig über das kommunale Geschehen aus.

Frage: Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung der Stadt?

Das schon, aber die Pandemie bremst doch einiges aus. Und ich habe auch etwas Sorge, was aus dem Einkaufscenter Dreiländergalerie wird. Die wirtschaftliche Situation und der Einkaufstourismus haben sich geändert. Schon ein paar Mal habe ich mich gefragt, ob es richtig war, dass ich bei der Abstimmung im Gemeinderat für die Ansiedlung des Centers gestimmt habe. Aber damals war die Situation eine andere. Ich hoffe, dass das Center die zum Überleben notwendige Frequenz bekommt.

Frage: Haben Sie es bedauert, dass Sie nach 35-jähriger Tätigkeit als Hausarzt keinen Nachfolger gefunden hatten?

Ja, sehr. Ich war traurig, dass die Praxis ganz zugemacht werden musste. Es ist landauf, landab leider keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Hausärzte Nachfolger finden. Es gibt immer weniger Hausärzte, deshalb muss die ärztliche Versorgung verstärkt über Ärztezentren gesichert werden.

Frage: Nach Ihrem Rückzug aus ihrer Arztpraxis vor sechs Jahren haben Sie sich in der Flüchtlingshilfe engagiert.

Zusammen mit der Ärztin Heidi Frey habe ich in der Gemeinschaftsunterkunft in Haltingen Flüchtlinge medizinisch betreut, die nicht versichert waren. Und diejenigen, die versichert waren, haben wir an Arztpraxen vermittelt. Das waren schöne menschliche Erfahrungen. Man wird demütig, wenn man hautnah miterlebt, welche Schicksale sich hinter diesen Menschen verbergen. Neben dieser Tätigkeit hatte ich noch bis Anfang 2020 ab und an ärztliche Notdienste wahrgenommen.