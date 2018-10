Weil am Rhein „Ich will Freude an Wein und Genuss vermitteln“

Weil am Rhein (sif). Eine außergewöhnliche Karriere liegt hinter dem international bekannten und anerkannten Weinfachmann Markus Del Monego. Der aus Weil am Rhein stammende erste und bisher einzige deutsche Weltmeister aller Sommeliers hatte mit dem Gewinn des Titels im Jahr 1998 in Wien Geschichte geschrieben, weil er damals in die Domäne der Franzosen eingebrochen ist. Und im Jahr 2003 setzte er noch eins drauf und bestätigte seine hervorragende Weinkompetenz mit dem Titel „Master of Wine“. Diese weltweit anerkannte Prüfung gilt als eine der schwierigsten zum Thema Wein überhaupt, heißt es in der Fachbranche. Zudem ist Markus Del Monego der Erste, der beide Titel geholt hat: Weltmeister und „Master of Wine“.

Der faszinierenden Welt des Weins ist der 52-Jährige bis heute treu geblieben, wie auch die jüngste Auszeichnung auf der Frankfurter Buchmesse eindrucksvoll beweist. Dort ist sein Buch „Wie schmeckt rot – Unterhaltsames Weinwissen“ mit der Silbermedaille der Gastronomischen Akademie Deutschlands ausgezeichnet worden. Neues und Anregungen erhalten Weinliebhaber in diesem Buch. Und sie erfahren auch, wie man vom Rotweinliebhaber zum Rotweinkenner werden kann. „Natürlich wäre mir eine Goldmedaille noch lieber gewesen“, sagt Markus Del Monego im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch dies ging deshalb nicht, weil er „Gold“ bereits im Jahr zuvor für den ersten Band „Wie schmeckt trocken“ erhalten hatte. So sind die Regeln. Der Weinexperte, der an der Frankfurter Buchmesse auch sein neustes Werk „Reise zum Wein: Toskana“ präsentierte, kuratiert im Übrigen für die Süddeutsche Zeitung die SZ Vinothek.

Markus Del Monego, mit seinem Fachwissen weltweit gefragt und weit gereist, hat seit 1999 seinen Lebensmittelpunkt in Essen. Denn dort führt er als Inhaber und Geschäftsführer zwei Firmen: „tasteTainment“ und „caveCo“ und beschäftigt sieben feste und 16 freie Mitarbeiter. Auf dem Gebiet der sensorischen Qualitätskontrolle für die Produkte Wein, Spirituosen und alkoholhaltige Mischgetränke ist sein Labor als eines der ersten in Europa von einem unabhängigen, staatlich anerkannten Unternehmen akkreditiert worden.

Und mit seiner zweiten Firma will der ehemalige Weiler, der engen Kontakt zu seinen Eltern in Friedlingen und weiteren Verwandten hält, Entdeckungen und Erlebnisse rund um den Wein bieten. „Ich will Menschen Freude an Wein und Genuss vermitteln“, sagt Markus Del Monego und fügt hinzu: „Ob Weinreisen, Seminare, Workshops oder sensorische Diners: Privatkunden und Unternehmen aus dem In- und Ausland will ich in die spannende Welt des Weines und Genusses entführen.“

Unter anderem ist Del Monego Berater der Lufthansa und wählt die edlen Tropfen aus, die den Fluggästen über den Wolken serviert werden. Seine Beratertätigkeit will er künftig noch weiter ausbauen. Auch hält er Vorträge wie zuletzt bei einem Symposium in Spanien.

Wenn er sich mal nicht mit dem Thema Wein beschäftigt und Fachbücher schreibt, dann hört er zur Entspannung gerne klassische und moderne Musik und besucht hin und wieder die Essener Philharmonie oder das Opernhaus. Auch das Wandern ist ein willkommener Ausgleich. Spätestens in der Weihnachtszeit steht wieder ein Heimatbesuch in Weil am Rhein auf seiner Agenda.