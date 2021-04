Weil am Rhein Ideen können noch bis 18. April eingereicht werden

Im vergangenen Jahr musste die Senioren-Sommeraktion zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte abgesagt werden. In diesem Jahr will die Stadt die Tradition aber wieder stattfinden lassen. Allerdings geht das nicht so, wie es bisher immer war, heißt es in einer Mitteilung. „Da eine Busfahrt oder größere Veranstaltungen mit vielen Menschen nicht in Frage kommen, müssen wir die Aktion quasi neu erfinden“, erklärt Susanne Maria Kraft, Leiterin der Sozialabteilung im Rathaus.

Das Organisationsteam will jetzt verstärkt auf virtuelle Angebote zurückgreifen. Um Ideen für ein attraktives Programm zu sammeln, findet noch bis zum 18. April eine Umfrage unter den Bürgern der Generation „60Plus“ statt. Vorschläge können mit einer „Ideenkarte“ bei der Stadt eingereicht werden. Die Karten sind bei der Sozialabteilung der Stadt erhältlich oder können per E-Mail an 60Plus@weil-am-rhein.de angefordert werden. Mitmachen ist auch online unter www.weil-am-rhein.de/seniorensommer möglich, wo Ideen direkt eingetragen werden können.