Weil am Rhein: Ihr Leben dreht sich um die Musik

Die Vorbereitungen für ihr erstes größeres Projekt haben bereits begonnen: „Das Ergebnis wird im Februar mit Konzerten seh- und hörbar“, sagt Grigorenko-Eggert. Dann tritt der Chor gemeinsam mit dem „MusikHoch3-Orchester Hochrhein Dreiländereck“ unter der Leitung von Bernd Kielmann in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in der 3-Länder-Stadt sowie in Rheinfelden (Schweiz) auf.

In Musikerfamilie geboren

Grigorenko-Eggert wurde in Sankt Petersburg geboren. „Die ganze Familie besteht aus Musikern“, erzählt sie. In Russland absolvierte sie ein College für hochbegabte Kinder und erlangte ihr Diplom an einer Hochschule für Musik. 1995 zog die Konzertpianistin, Organistin und Chordirigentin nach Deutschland um, wo sie in Freiburg das europäische Diplom machte – mit Konzertexamen im Fach Klavier.