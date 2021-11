Weil am Rhein Im Art-Dorf in Ötlingen werden Kunstwerke ausgetauscht

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein-Ötlingen. Insgesamt sollen rund 30 Kunstwerke gewechselt werden, kündigt Art-Dorf-Initiator Gerhard Hanemann im Gespräch mit unserer Zeitung an. So zieren eine Freifläche an der Dorfstraße nun drei neue, großformatige gedruckte Fotos. Auf dem Werk von Günter Schoch ist die Insel Reichenau zu sehen, Rolf Pessel hat ein Trockenfischgestell in Norwegen festgehalten und Hanspeter Weiß Altnau am Bodensee in der Schweiz.