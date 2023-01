Weil am Rhein Im Bonitas-Bau entsteht eine Pop Up Gallery

Es handelt sich um die Räume, in denen früher die Weiler Commerzbank-Filiale angesiedelt war, die im Sommer 2020 dort ausgezogen ist. Danach wurden diese von der Sparkasse Markgräflerland als Übergangslösung genutzt. Und zuletzt waren dort Mitarbeiter der Firma Drees & Sommer tätig. „Ich gehe mit offenen Augen durchs Leben“, antwortet Korb auf die Frage, wie er auf die Räumlichkeiten aufmerksam wurde. Eigentlich hatte er den Solitär der Dreiländergalerie als Ausstellungsort im Blick, diese Pläne zerschlugen sich aber, weil dort ein Fitnessstudio einziehen soll. „Also bin ich durch Weil gelaufen, hier ist ja einiges frei“, erklärt Korb. Seine „Wahl“ fiel auf den Bonitas-Bau. Der Künstler stellte beim Eigentümer sein Konzept vor, und das kam gut an. „Die Räume werden dadurch ja auch belebt, das ist eine Win-Win-Situation.“

Die erste Ausstellung wird am 11. Februar eröffnet, danach folgt eine zweite Schau. Beide dauern jeweils drei Wochen. Korb hat die Räume für zwei Monate als Zwischennutzer gemietet, ob eine Verlängerung möglich sein wird, werde sich spontan zeigen. An ihm soll es nicht scheitern: „Ich würde gerne noch einen dritten oder vierten Monat hier bleiben.“

22 Künstler beteiligen sich an der ersten Ausstellung, inklusive Dieter Korb selbst. „Die Galerie ist schon lange ausgebucht, ich habe mehr als 120 Anfragen erhalten“, erzählt Korb. Und das, obwohl der Künstler keine Werbung gemacht hat. Das Interesse rührt daher, dass Korb sich mit seinen Pop Up Gallerys bereits einen Namen gemacht hat. Seit fünf Jahren organisiert er solche Ausstellungsräume auf Zeit, zuletzt im ehemaligen BW-Bank-Gebäude in Lörrach. Dort zeigte er drei Ausstellungen auf 1000 Quadratmetern mit je 30 bis 35 Künstlern. In Lörrach wollte Korb aber nun eine Pause machen. „Es läuft sich sonst tot. Und ich wollte immer schon mal nach Weil.“

Noch nie von einem Eigentümer abgelehnt

Dieter Korb malte schon lange, bevor er das erste Mal ausstellte. Weil bei verschiedenen Ausstellungen die Rahmenbedingungen nicht so recht passen wollten, suchte er nach Leerstand. Seine erste Pop Up Gallery richtete er in der Nähe der Jet-Tankstelle Richtung Brombach ein. Insgesamt sieben Monate lang wurden die 600 Quadratmeter umfassenden Räume zum Ausstellungsort. Korb schaffte extra Stellwände an. „Es lief super.“ Dort malte er auch vor Ort.

Und so hat sich die Geschichte mit den Galerien entwickelt. Besonders schön: „Ich habe noch nie von einem Eigentümer Ablehnung erfahren.“ Auch im Weiler Bonitas-Bau sei es sehr unkompliziert gelaufen.

Die Pop Up Gallery in der Hauptstraße 293/1 in Weil am Rhein wird am Samstag, 11. Februar, um 16 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Nationale und internationale Künstler zeigen ihre Werke in den Sparten Malerei, Fotografie und Skulpturen. Die Ausstellung wird dann drei Wochen lang zu sehen sein und ist immer dienstags, donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Organisator Dieter Korb wird die meiste Zeit vor Ort sein.

Weil am Rhein (sas). An der ersten Ausstellung in der Pop Up Gallery an der Weiler Hauptstraße beteiligen sich 22 Künstler: Georges Bornschlegl, Max Meinrad Geiger, Petra Heck, Andrea Wilcke, Bernd Schwär, Gabriele Dallmann, Vesna Wissler, Ludger Rothkopf, Christiane Moermans, Tilo Tscheulin, Jürgen Hassler, Sabine Stolz, Christiane Knaup, Claudia Dietschi, Roland Köpfer, Carmelo Margarone, Nicola Quice, Gianfranco Doti, Vero Nepple, „Summerlove Artworks“ und der Organisator, Dieter Korb, selbst.

Ein Drittel der Kunstschaffenden stammt aus der Region, ein Drittel aus ganz Deutschland und ein Drittel ist international. Zu sehen sein werden zum Beispiel Skulpturen aus Metall, Holz und Stein, aber auch Tonskulpturen sowie Fotografien und Malerei. Korb hat sich der abstrakten Rakel- und Spachteltechnik sowie der Bauhaus-Kunst verschrieben und fertigt große, intensivfarbige Werke an. Bis zu 15 Farbschichten trägt er dabei übereinander auf.

Der Lörracher will die Künstler herholen, dem Publikum zeigen. „Es muss passen – und das heißt, sie dürfen sehr unterschiedlich sein. Das gefällt den Besuchern“, weiß Korb.