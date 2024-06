Weil am Rhein: Im Discofieber vor dem Rathaus

Das 3-Länder-Stadt-Festival mit dem neuen Konzept findet zwar erst zum zweiten Mal statt, hat aber schon seine eigenen Traditionen: Die Eröffnungskonzerte sind Heimspiele. So auch am Samstag, dem zweiten Abend: „Jetzt kommt etwas richtig Gutes – jetzt kommt die Bonds Big Band“, kündigt Kulturamtsleiter Peter Spörrer an. Der Regen hat passend aufgehört, das Thermometer an der Apotheke zeigt 16 Grad. Trotz der etwas kühlen Witterung sind schon ein paar Menschen gekommen. Und als hätten sie Spörrers Worte auch in weiterer Entfernung gehört, tauchen immer mehr Besucher auf dem Rathausplatz auf, wo die Musiker Lieder wie „Isn’t she lovely“ oder „Birdland“ zum Besten geben. Und auch eine Besonderheit – wegen des 3/4-Takts – haben sie im Gepäck: „Norwegian Wood“ von den Beatles. Wer Fan der britischen Band ist, kommt auch noch mit „Hey Jude“ auf seine Kosten. Einige Kinder tanzen vor der Bühne.