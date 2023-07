Weil am Rhein Im Ehrenamt auf großer Fahrt

„Beruf hält geistig und körperlich fit“

Als es im Gespräch darum ging, ob er denn in die Fußstapfen des Vater hatte treten wollen, bemerkte er, dass er all die Jahre „Apothekerluft inhaliert“ habe und den Beruf bis heute ausübe, in Teilzeit und im Angestelltenverhältnis in Lörrach. Der Beruf halte ihn geistig und körperlich fit. Er berichtete auch, dass er sich in seiner Promotion mit Georg Friedrich Walz beschäftigt habe, einem Pfälzer Apotheker des 19. Jahrhunderts. Dieser sei in die Badischen Revolution und den Pfälzischen Aufstand involviert gewesen.