Weil am Rhein Im Einsatz für bolivianische Kinder

In dem Zentrum für Kinder und Jugendliche finden verschiedene Kurse statt, um die sozialen Kompetenzen zu stärken, etwa zu den Themen Gewaltprävention und Aufklärung über Kinderrechte. Es gibt außerdem eine Tagesstätte, zudem werden Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe angeboten. Kaeth­ner arbeitete zuerst mit kleinen Kindern, brachte ihnen zum Beispiel die Farben bei oder erklärte ihnen, wo links und rechts sind. Das zweite halbe Jahr ihres Aufenthalts widmete sie sich älteren Kindern, schrieb mit ihnen Geschichten und stärkte die Gruppenzusammengehörigkeit.

„Was mir am besten vor Ort gefallen hat, war zum einen zu sehen, mit wie viel Liebe und Herzblut die Mitarbeitenden selbst bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen dabei sind“, erinnert sich Kaethner. „Zum anderen hatte ich großen Spaß bei den Gruppenaktivitäten mit den Kindern, mit denen wir mit allerhand Ballspielen, Schnitzeljagden und Co. Leader- und Teamfähigkeiten gefördert haben.“ Zu Ostern hatte ihre Mutter Schokoladeneier aus Deutschland geschickt, die dann im Hof des Zentrums für die kleineren Kinder versteckt wurden. „Schokoeier an Ostern zu suchen, ist kein Brauch in Bolivien, insofern war die Freude bei den Kindern groß und auch für mich war der Tag auf jeden Fall ein Highlight.“

Gemeinsam einen Förderverein gegründet

Im Herbst vergangenen Jahres erhielten Kaethner und andere ehemalige Freiwillige die Nachricht, dass die Einrichtung keine Finanzierung mehr erhält. „Wenn sie schließen müsste, wäre das eine Katastrophe für die Familien“, sagt die 24-Jährige. Und so schlossen sich die Ehemaligen zusammen und gründeten im Dezember den Förderverein „Yana Paña“. Das bedeutet übersetzt so viel wie unterstützen, helfen, zusammenarbeiten. Aktuell gibt es neun aktive Mitglieder – Kaethner ist Teil des Vorstands – und knapp 20 Fördermitglieder. „Seit April können wir regelmäßig die Gehälter an zwei von drei Sozialarbeitern zahlen“, berichtet die Haltingerin stolz. Die engagierten jungen Menschen hoffen auf weitere Spenden, um auch noch das dritte Gehalt übernehmen zu können. Außerdem unterstützt der Verein die Einrichtung finanziell bei Aktivitäten, Materialkosten, medizinischen Notfällen sowie der Anschaffung von Hygienematerialien.

Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe – damit will sich die Studentin auch beruflich befassen. Aktuell macht sie ihren Master in „Local Development“ (Lokale Entwicklung), ihr Bachelorstudiengang hieß „Internationale Beziehungen“. „Das geht sehr in diese Richtung.“

