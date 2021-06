Weil am Rhein Im Einsatz für die Pflege der Bäume

Wie bei der Pflanzaktion im Herbst wurden die Kinder in je eine Apfel-, Birnen-, Mirabellen-, Zwetschgen- und Quittengruppe eingeteilt und erhielt jeweils einen Erwachsenen als Aufsicht. Um den Einsatz der Sensen so sicher wie möglich zu halten, wurde mit Trassenbändern ein Sicherheitsbereich abgesteckt, in dem sich jeweils gleichzeitig nur ein Schüler und die Aufsichtsperson aufhalten durften.

Nachdem sich die erste Nervosität gelegt hatte, holten die Kinder mit viel Freude und Elan mit der Sense, aus um sie mit leichtem Schwung ins hohe Gas eintauchen zu lassen. Lag das Schnittgut am Boden, war das ein richtiges Erfolgserlebnis. In der Nähe der Bäume wurde dann mit Handsicheln genauso umsichtig gearbeitet, heißt es weiter. Das Sicherheitskonzept habe optimal funktioniert – keine Person wurde bei der Handhabung mit Sense und Sichel verletzt.

Gras in großer Menge ist ganz schön schwer

Nach langen Monaten ohne Ausflüge und Aktivitäten wurde jedoch nicht nur gearbeitet. Bei einem kleinen Sackhüpfen-Spiel konnten sich die Kinder wieder einmal richtig austoben.

Nach der Pause wurde das Mahdgut mit großen Rechen zusammengeschoben und mit einer Heugabel und den Händen auf einen Sammelplatz transportiert. Verwundert stellten die Schüler fest, wie schwer selbst so leichtes Gras in großer Menge sein kann. Danach war wiederum körperlicher Einsatz und Teamgeist gefordert. Das in Kanister abgefüllte Wasser wurde gemeinsam zu den Bäumen befördert. Gemeinsam befüllte man die Wassersäcke. Dieser ermögliche eine schonende und gleichmäßige Bewässerung der Jungbäume.

Zum Ende dieses Pflegetags wurde den Kinder deutlich, dass zur ökologischen Bewirtschaftung einer Streuobstwiese ein großer Arbeitsaufwand notwendig ist, so das Fazit. Klassenlehrerin Vogelpohl war vom Arbeitseifer ihrer Schüler derart begeistert, dass sie sich spontan bereit erklärte, beim nächsten Pflegeeinsatz wieder mit ihrer Klasse dabei zu sein. Denn die Kinder hätten viel über die Zusammenhänge unserer einheimischen Flora und Fauna erfahren. Dies führe auch zu einer nachhaltigeren Wahrnehmung unserer Natur und Umwelt. „Man merkte den Kindern auch die Zufriedenheit an, mit eigenen Händen etwas für die Natur getan zu haben. Und Spaß hat es auch noch gemacht“, resümierte Wikmann.

Nach dem Motto „Arbeiten macht Hunger“ hatte Hieber-Geschäftsführer Karsten Pabst für alle Beteiligten eine Pausenverpflegung mit Brezeln und Apfelsaft zur Verfügung gestellt. Und obendrauf gab es noch einen symbolischen Apfel aus der Region.

Weil am Rhein. Die Kinder der Klasse 3c der Weiler Karl-Tschamber-Schule hätten bei der Pflege-Aktion auf der Streuobstwiese (siehe nebenstehenden Bericht) noch gerne den Rest der Wiese abgemäht. „Aber aus guten Gründen wurde darauf verzichtet“, berichtet Armin Wikmann, Vorsitzender des Vereins Streuobst-Klassenzimmer. „Mäht man die gesamte Vegetation auf einmal ab, verlieren Kleinlebewesen wie Spinnen, Asseln, Schnecken, Käfer und andere Insekten auf einmal ihren vertrauten Lebensraum und sind damit schutzlos ihren Fressfeinden ausgeliefert.“ Zeitversetztes Mähen lasse den Insekten und Schmetterlingen vielmehr noch die für sie lebensnotwendigen Futterpflanzen stehen. „Das haben die Schüler sofort begriffen.“

Um diesen Aspekt noch einmal zu demonstrieren, griff Wikmann zur Motorsense, um zu zeigen, wie schnell so ein Lebensraum weg- und ausgeräumt werden kann. „Es muss uns im klaren sein“, betonte er, „dass beim Einsatz von Mulcher, Kreiselmäher und Motorsense sehr viele Lebewesen einer Wiese zerschnetzelt und getötet werden.“ Aus Zeit- und Wirtschaftlichkeits gründen lasse sich das aber leider nicht immer vermeiden.