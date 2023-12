Weil am Rhein: Im Ernstfall wissen, was zu tun ist

In jedem Ortsteil soll ein Notfalltreffpunkt fußläufig erreichbar sein, erklärte Feuerwehrkommandant Frank Sommerhalter, der maßgeblich am Konzept beteiligt war, beim Pressetermin am Mittwoch in der Märkter Altrheinhalle. Diese stellt einen der Treffpunkte dar. Die weiteren befinden sich im Weiler Rathaus, in der Gemeinschaftsschule, im Alten Rathaus in Alt-Weil, in der Rheinschule in Friedlingen, in der Jugend- und Kindereinrichtung Haltingen sowie in der Ötlinger Mehrzweckhalle.