Weil am Rhein: Im Herzen Kommunalpolitikerin

Die lokale Wirtschaft weiterentwickeln

Angelehnt an ihre Erfahrung in Lörrach, wo sie 16 Jahre lang für die Wirtschaftsförderung zuständig war, würde sie als Oberbürgermeisterin „Anker“ suchen, anhand derer in der Folge wirtschaftliche „Cluster“ gebildet werden könnten. In Weil könnte das zum Beispiel das Thema Architektur mit dem neuen Studiengang auf dem Vitra Campus sein.

Als weiteres großes Thema für Weil nennt Stöcker die Innenstadtentwicklung. Die Weiterentwicklung der Tramlinie 8 sieht sie als positiv für Weil. Gespräche mit Bürgern haben ihre Annahme bestätigt, dass diese der Tramverlängerung grundsätzlich wohlwollend gegenüberstehen. „Man muss die Leute mitnehmen“, hält sie fest.

Stichwort Tram 8+: In Varianten denken

In Friedlingen habe die Tram den Stadtteil höherwertiger gemacht, teile ihn aber zugleich. Statt in einem eigenen Gleisbett mit Bordsteinen würde Stöcker die Tram in der Hauptstraße daher ebenerdig weiterführen. Anlieger und Nutzer der Straßenbahn müssten in die Planung eingebunden werden. „Wir müssen in Varianten denken“, unterstreicht sie. Und sie ergänzt: Bei einem Thema wie der Innenstadtentwicklung müsse man in großen Zeiträumen denken – 25 Jahre in die Zukunft, nicht vier oder fünf.

Großes Netzwerk als Grundlage fürs Gestalten

„Ich bin Teamplayerin“, sagt Stöcker, gefragt, auf wen sei bei der Gestaltung der Stadtpolitik setzen möchte. Seien es Ehrenamtliche, Unternehmen, Schulen oder die Verwaltung, es gehe stets darum, herauszuhören, was einen jeden antreibe, sich einzubringen zum Wohl der Stadt. Unterstützt wird Stöcker von den Stadtverbänden der CDU und den Freien Wählern, ihre Kampagne habe sie selbst mit einem Helfer auf die Beine gestellt. Ihre Reden, auch im Bundestag, schreibt Stöcker, Mutter eines erwachsenen Kindes, stets selbst.

In acht Jahren: Stöckers will, dass die Tram durch die Innenstadt fährt, und alle Verkehrsteilnehmer zufrieden sind. Durch ein präzise abgestimmtes Buskonzept sind auch die Bewohner der Ortsteile eingebunden. Es gibt attraktive Plätze und einen ansprechenden Gewerbemix, aber auch eine offene Kommunikationskultur.

Sie sei im Herzen Kommunalpolitikerin, hält Stöcker abschließend fest. Auch als Abgeordnete in Berlin habe sie stets die kommunale Perspektive mitgedacht und sich dafür eingesetzt, dass der Politik vor Ort Gestaltungsspielräume bleiben.

In eigenen Worten

Das bin ich

Ich sehe mich als Macherin. Ich bin nah bei den Menschen, offen und bodenständig. Ich krempele die Ärmel hoch.

Das zeichnet mich aus

meine 30-jährige Berufserfahrung in Wirtschaft, Verwaltung und Politik, die starke kommunale Verankerung und das Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann, auch trinational. Ich sehe, wo die Notwendigkeiten liegen und begegne dem mit einer klaren Strategie und einem Konzept.

Dafür brenne ich

Menschen zu begeistern. Ein klares Ziel zu setzen und Dinge gemeinsam umzusetzen. Wege zum Ziel zu finden – das ist dass allerwichtigste.