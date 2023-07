Weil am Rhein Im Internet statt in der Zeitung

Der Vorteil daran sei, dass die Bekanntmachungen auf der Internetseite der Stadt Weil am Rhein für die Bürger kostenlos einzusehen sei. Weiterhin wäre es leichter für Personen, die nicht in Weil wohnen, aber Verbindungen zur Stadt haben, die Bekanntmachungen einzusehen. Ebenfalls könnten Satzungen schneller durchgesetzt werden, was besonders während der Pandemie von Vorteil gewesen wäre, führte die Hauptamtsleiterin aus. Mit der Satzungsänderung wären weiterhin Einsparungen verbunden. Im Durchschnitt würden pro Jahr 20 000 Euro für die öffentlichen Bekanntmachungen in den Zeitungen ausgegeben, sagte Huber. In Wahljahren sei es mehr, in anderen Jahren weniger.