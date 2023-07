Weil am Rhein Im Kindergarten fehlen Plätze

Kinder ohne Platz

Der Gemeinderatsbeschluss umfasst zugleich auch eine Erhöhung des Investitionskostenzuschusses für Sanierungsarbeiten an (Kindergarten-)Gebäuden und Grundstücken der katholischen Kirchengemeinde, einen Verwaltungskostenzuschuss für den Fachdienst Kindertagespflege des Familienzentrums „Wunderfitz“, eine Ausnahme für die Vergabekriterien bei der Freien Kita, den von allen Trägern geforderten Wegfall der Anrechnung von Pia-Auszubildenden auf den Personalschlüssel, die Erhöhung des Essensgelds zum 1. Januar 2024 sowie die Aufstockung der Stunden für hauswirtschaftliche Kräfte.

„Kostenfreie Kita“

Matthias Dirrigl verwies in der vorangehenden Debatte auf das Ziel des kostenlosen Kitabesuchs seiner Partei und Fraktion. Nicole Sütterlin (Grüne) merkte an, es gäbe Gerüchte, denen zufolge freie Plätze nicht „sauber“ vergeben würden. Diesen Vorwurf wies Oberbürgermeister Wolfgang Dietz in aller Deutlichkeit zurück. Dies sei eine Unterstellung. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung würden sich in jedem einzelnen Fall bemühen, „weit mehr als in anderen Städten“.