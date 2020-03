Weil am Rhein (mcf). Mit der zeitlich begrenzten Grenzschließung wird aktuell ein Stück Zeitgeschichte geschrieben. Eine Gegebenheit, die sich in diesen Tagen am Friedlinger Grenzübergang zugetragen hat, erinnert an die Zeit des geteilten Deutschlands. So ist Zöllnern bei einer Fahrzeugkontrolle eine Frau aufgefallen, die sich im Kofferraum versteckt hatte, um so nach Basel zu ihrem Freund zu kommen.