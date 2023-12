Weil am Rhein: Im Laguna soll investiert werden

Einbußen wegen Corona

Dabei hatte man das Betriebsjahr 2019 hervorragend abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag war damals auf lediglich rund 142 000 Euro gesunken. Für 2020 habe man sogar auf schwarze Zahlen gehofft, so Exner. Wenn man sich umschaue, schaffe das kaum ein Bad.

Das Laguna müsse zurückkommen auf die Besucherzahlen des Jahrs 2019, betont Exner. Damals waren in dem Bad über das Jahr verteilt knapp 450 000 Besucher gezählt worden. Rund 200 000 zusätzliche Besucher wären dafür nötig. Um dies zu schaffen, wolle man wieder mehr Besucher der Altersgruppe von zehn Jahren an aufwärts gewinnen, daher die Idee mit der neuen Attraktion in Form einer Rutsche.

Lange Schließungen

Zuletzt hatte die Besucherzahl 2022 bei rund 218 000 im Jahr stagniert. Im Winter 2022/23 rutschte das Laguna dann quasi vom Regen in die Traufe, als es wegen exorbitant angestiegener Energiepreise die Sauna und den Außenbereich über Monate schließen musste, und damit weitere Besucher einbüßte, auch unter den Stammgästen.

Die Aufwendungen für Energie seien zeitweise zehnmal so hoch wie früher gewesen, das hätte man unmöglich auf die Eintrittspreise umlegen können, wirbt Exner im Nachhinein für diese Maßnahme um Verständnis.