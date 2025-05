„Musikalisch durch‘s Museum“ so lautet das Motto am Freitag, 16. Mai, von 16 bis 19 Uhr im Museum am Lindenplatz und im Landwirtschaftsmuseum, ist einer Mitteilung zu entnehmen. Sol‘Ange Delle, eine Elsässerin aus der Weiler Partnerstadt Huningue kommt auf den Lindenplatz und in die Museen. Ihr Repertoire umfasst Lieder auf Deutsch, Französisch, Englisch und Elsässisch. Sie ist eine Kennerin vieler ESC-Songs von Abba bis Nicole. Die einstige Krankenschwester war beim D’Stimmen Festival 2024 unter den letzten Teilnehmenden. Sie singt vielfach in Altenheimen und vor Kindern, begleitet sich dabei auf der Gitarre. Im Landwirtschaftsmuseum können sich Besucher mit dem Altweiler Winzer und Landwirt Trautwein Bachthaler austauschen und sich die neue Sonderausstellung „Das Fremde im Vertrauten. Schüler-Arbeiten zum Thema Lebensraum“ anschauen. Sonderöffnung der beiden Museen von 16 bis 19 Uhr; Beginn des musikalischen Programms ab 16.30 Uhr, Eintritt frei.