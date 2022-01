Weil am Rhein Im Rathaus wird diesen Samstag ohne Anmeldung geimpft

Weil am Rhein. Das Mobile Impfteam (MIT) des Landkreises Lörrach macht am Samstag, 29. Januar, anlässlich eines Sonderimpftags wieder Station in Weil am Rhein. An diesem Termin, und auch am Samstag, 26. Februar, ist keine Anmeldung nötig. Bei den beiden offenen Impfaktionen werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Geimpft werden von 9.30 bis 14 Uhr alle Personen ab zwölf Jahren, so lange der Impfstoff reicht.