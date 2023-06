Weil am Rhein Im Schnellschritt Richtung Ganztag

Ganztagsbetreuung

Für Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/27 eingeschult werden, gilt ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen in Höhe von acht Stunden am Tag. Er gilt mit Ausnahme von vier Wochen auch für die Ferien. Der Rechtsanspruch kann durch verschiedene Angebote erfüllt werden: eine Ganztagsschule nach Schulgesetz, Horte oder ergänzende Betreuungsangebote der Stadt oder freier Träger.

Raumbedarf

In Weil gebe es mit der Rheinschule in Friedlingen bisher eine verbindliche Ganztagsschule. Es gebe auch Überlegungen, in der Leopoldschule eine solche einzurichten, informierte Huber. Um das dafür notwendige pädagogische Konzept zu erstellen, habe Schulleiter Stephan Hölscher bereits eine Steuerungsgruppe eingerichtet. Darüber hinaus müsse neuer Raum geschaffen werden, sowohl für den Ganztagsbetrieb als auch für die Mensa. „Die Kapazität der Schulmensa ist ausgeschöpft! Die Kinder können mittlerweile nur noch in festgelegten Zeitfenstern essen. Hier ist ein Anbau erforderlich“, schreibt Schulleiter Hölscher in seinem Bericht.