Weil am Rhein: Im Schnitt kommen 24 Jugendliche pro Abend

Auch in Lörrach wurde schon einmal probiert, den Nachtsport auch im Sommer anzubieten. „Dort hat das aber nicht funktioniert. Es freut mich umso mehr, dass das Angebot in Weil angenommen wurde.“ Ein Sommer-Termin wird noch angeboten, bevor am 11. Oktober die reguläre Saison beginnt – dann wieder im Wochenrhythmus. Ob es eine Wiederholung im Sommer geben wird? „Wir können uns das vorstellen, wenn es weiterhin so angenommen wird“, sagt Bintz. Nach jeder Saison gibt es eine Evaluation mit der Stadt. „Sie entscheidet“, stellt der Bereichsleiter klar.

Der letzte Sommer-Nachtsporttermin findet am Freitag, 13. September, von 21.30 bis 0 Uhr in der Egersporthalle statt. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.weil-am-rhein.de/nachtsport