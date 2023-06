Weil am Rhein Im Schuhladen zieht neues Leben ein

Warum nicht hier, mitten rein? Das sei eine Möglichkeit, die ihn enorm reize, sagt Luetzelschwab. „Hier gestalten wir in gewisser Weise auch das Stadtbild mit.“ „Das ist eine Motivation nach all den Querelen. Wir können einen positiven Akzent setzen“, ergänzt Tofahrn.

Das Interesse für diesen Raum sei völlig spontan entstanden, als ihm beim Vorbeigehen auffiel, dass der Schuhladen ausgezogen war und umgebaut wurde, blickt Luetzelschwab zurück. „Eine Gefühlsentscheidung“ sei das gewesen. Dass sie hier sichtbarer, „exponierter“ sind als im Kesselhaus, wo jeder auch mal seine Tür hinter sich zumachen konnte, nehmen beide in Kauf. Gerade das inspiriere ihn, sagt Luetzelschwab. Nicht zuletzt sei der Umzug aber auch eine Kostenfrage. Miete und Nebenkosten in ihren alten Ateliers seien in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen.

Vermieter ist froh

Offiziell haben die beiden Künstler den Raum ab dem 1. Juli gemietet. Sie loben den Vermieter, Gerhard Gröhnke, der ihnen viel Zeit gegeben habe, den Raum nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Gröhnke, der gerade nebenan den größeren Teil der ehemaligen Verkaufsräume herrichtet, in die bald eine Fahrschule aus dem Umland einziehen will, ist froh über die neuen Mieter. Ein halbes Jahr hätten er und seine Frau gewartet, bevor sie die passenden Mieter gefunden hätten, berichtet er. Anfragen von Gewerbetreibenden habe es viele gegeben, die jedoch in seinen Augen nicht an diese Stelle passen. Ginge es nach ihm, wäre eine Veränderungssperre der richtige Weg, um den Wildwuchs der Läden, die sich hier ansiedeln, Einhalt zu gebieten. Eine Fußgängerzone lehnt er nicht grundsätzlich ab. Sie müsste aber viel besser geplant und von einem überzeugenden Konzept begleitet werden.

Fahrschule will einziehen

„Ich finde die Räume perfekt“, sagt der Inhaber der Fahrschule, der in Weil erst eine Filiale eröffnen und dann seinen Hauptsitz hierher verlegen will. Beim Spazierengehen sei er auf die leer stehenden Räume aufmerksam geworden, in denen künftig ein Schulungsraum und ein Büro untergebracht werden könnten. Wenn alles läuft wie geplant, soll der Fahrschulbetrieb Anfang August starten, kündigt er an.