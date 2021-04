Weil am Rhein Im und am Juno II haben Handwerker das Sagen

Die Arbeiten im Inneren nehmen ebenso weitere Formen an. Die Estricharbeiten und die Arbeiten am Innenputz sind abgeschlossen, die Trockenbaukonstruktion der Wände steht zudem. Mit der Unterkonstruktion der abgehängten Decke und den Fliesenarbeiten ist mittlerweile begonnen worden. Die Spülküche und die Schreinerarbeiten befinden sich in der Ausschreibungsphase.

Insgesamt wird für das Bauprojekt „Juno II“ mit Kosten in Höhe von 8,7 Millionien Euro kalkuliert. Etwas mehr als die Hälfte der Ausgaben sind bereits erfolgt, womit rund vier Millionen Euro noch als zu erwartende Ausgaben budgetiert sind. Wie berichtet, übernimmt die evangelische Kirchengemeinde die Trägerschaft für den neuen Kindergarten im „Juno II“ (ein Name wird noch gesucht), schließt im Gegenzug aber die deutlich kleinere Kita „Bärenfels“ in Friedlingen. Im „Juno II“ wird außerdem ein Jugendzentrum untergebracht sein, dieser Zugang erfolgt von der Tullastraße aus.