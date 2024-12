Weil am Rhein: Immer voller Elan und voller Ideen

„Damit hatte ich nicht gerechnet, umso größer war meine Freude“, freut sie sich noch heute über die Auszeichnung.

Von Brombach nach Weil am Rhein

Petra Pfefferle, gelernte Industriekauffrau, verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und Oma eines Enkels, ist in Brombach aufgewachsen. Als sie neun Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern nach Weil am Rhein. Längst ist die 3-Länder-Stadt zu ihrer Heimat geworden, mit ihr identifiziert sie sich und hier bringt sie sich in vorbildlicher Weise ein.