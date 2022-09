Weil am Rhein Immer wieder neue Gesichter

Bei Kaffee und Kuchen Zeit verbringen

Sie ist bereits von Anfang an mit im Boot. Anfangs oblag die Koordination Dina Luetzelschwab, die auch zunächst die Kontakte zum Willkommenskreis, zur Stadt und zu Quartiersmanagerin Brigitte Lill knüpfte. Warken-Jugl hatte zu dieser Zeit eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen. Sie brachte sich im Hintergrund und auch vor Ort ein, fungierte neben Luetzelschwab zudem als Ansprechpartnerin für den Treffpunkt. Seit letztere aus beruflichen Gründen dienstagnachmittags nicht mehr dabei sein kann, laufen die Fäden bei Warken-Jugl zusammen. Luetzelschwab ist aber weiterhin mit im Boot, neben weiteren Helfern, „die Woche für Woche ihre Ideen einbringen“, betont Warken-Jugl.

Weitere Unterstützer sind willkommen. Das Team besteht im Kern aktuell aus sechs festen Helfern. An den Dienstagen gibt es zwei bis drei Schichten von jeweils zwei Stunden. „Wenn wir noch zwei bis drei Leute mehr hätten, wäre das gut. Dann könnten wir mehr rotieren“, erklärt die Koordinatorin. Zu den Aufgaben gehört das Vorbereiten des Cafébetriebs, also die Tische herrichten, die Kuchenausgabe vorbereiten und so weiter. Am Ende des Nachmittags gilt es, alles wieder aufzuräumen, inklusive Geschirr spülen und kehren.

Als zusätzliche Aufgabe nennt Warken-Jugl: „Einfach da sein.“ Eine Kollegin spricht Ukrainisch, hilft den Geflüchteten bei Formalitäten und Papierkram, zum Beispiel bei Anträgen für die Krankenkasse oder für das Jobcenter. Außerdem wird gemeinsam gespielt und auch ein bisschen Deutsch gelernt, vor allem einzelne Wörter.

Auch Personen, die vielleicht nur einmal im Monat Zeit haben, können sich als Helfer melden. Kuchenbäcker, die einfach nur etwas Leckeres für den Treffpunkt beisteuern wollen, sind ebenfalls willkommen.

Weitere Informationen: Wer mithelfen will, kann sich per E-Mail an madeleine.jugl@gmx.de melden.